ஊருக்குள் சாராய விற்பனை.. ஓட ஓட விரட்டி வெளுத்தெடுத்த மக்கள்..தலைதெறித்து ஓடிய கும்பல்..வைரல் வீடியோ

நாகை: நாகையில் புதுச்சேரியில் இருந்து கடத்தி வந்து சாராயம் விற்ற கும்பலை பொதுமக்கள் ஓட, ஓட விரட்டியடித்தனர். தமிழகத்தில் ஏப்ரல், மே ஜூன் மாதங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகமாக இருந்ததால் முழு ஊரடங்கு போடப்பட்டுள்ளதால் சுமார் ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலாக டாஸ்மாக் கடைகள் மூடிக்கிடந்தன. இதனால் மதுபிரியர்களை குறி வைத்து கள்ளச்சாராய விற்பனை கொடிகட்டி பறந்தது.

ஆங்காங்கே நடக்கும் கள்ளச்சாராய விற்பனையை போலீசார் கண்டுபிடித்து தடுத்து நிறுத்தினாலும் சிலர் தொடர்ந்து கள்ளச்சாராய விற்பனையை செய்து வருகின்றனர். இதேபோல் நாகை மாவட்டத்தின் சில இடங்களில் சில கும்பல் கள்ளச்சாராய விற்பனையை சுதந்திரமாக செய்து வருகின்றன.

The public chased away the gang who had been abducted from Pondicherry in Nagai and sold liquor. Scenes of alcoholic mobs running headlong are rapidly spreading virally on social networking sites, including WhatsApp