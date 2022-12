அதிகார போதை முதல்வர் கண்ணை மறைக்குது! எம்பி தேர்தல்ல பாருங்க.. என்ன நடக்குதுனு! தடதடத்த மாஜி தங்கமணி

Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல் : தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அதிகார போதையில் இருப்பதால் பொதுமக்கள் மத்தியில் உள்ள திமுக ஆட்சியின் மீதான அவப்பெயர் குறித்து முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு தெரியவில்லை எனவும், வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மக்கள் பாடம் கற்பிப்பார்கள் என முன்னாள் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையம் நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பில் அதிமுக நகர சார்பில் திமுக அரசின் சொத்து வரி,மின் கட்டண உயர்வு, பால் விலை உயர்வு, உள்ளிட்ட விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து முன்னாள் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் தங்கமணி தலைமையில் 500க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று அதிமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது பேசிய அவர், தமிழகத்தில் தினந்தோறும் 10 கொலைகள் நடப்பதாக தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு விளக்கம் அளித்துள்ளது ஒப்புதல் வாக்குமூலமாக உள்ளதாக கூறினார்.

English summary

Former Electricity Minister Thangamani has strongly criticized Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin as he is intoxicated with power and is not aware of the disrepute of the DMK regime among the public.