தங்கமணியும், வேலுமணியும் வச்சு விளையாடும் பொம்மை தான் எடப்பாடி பழனிசாமி.. புகழேந்தி அட்டாக்!

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : நான்கு ஆண்டுகால எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் தங்கமணியும், வேலுமணியும் தான் முதல்வர்களாகச் செயல்பட்டனர் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் அதிமுக ஓபிஎஸ் அணி செயல்வீரர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. ஓபிஎஸ் அணியின் அதிமுக நாமக்கல் மாவட்ட செயலாளர் எம்.பி.ஜெயமுருகேசன் தலைமையில் இந்தக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு பேசினார். பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்திப் பேசிய அவர் நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணியை கடுமையாகத் தாக்கினார்.

English summary

During the four-year rule of Edappadi Palaniswami, Former ministers Thangamani and Velumani served as chief ministers really, Thangamani and Velumani used EPS as puppet : OPS supporter Pugazhendhi criticized.