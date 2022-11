எப்படி வந்து சிக்கியிருக்கோம் பார்த்தியா? மின் கோபுரத்தில் மோதிய விமானம்! திக்திக் சம்பவம்.. பின்னணி

New York

நியூயார்க்: அமெரிக்காவின் கெய்தர்ஸ்பர்க்கில் இரண்டு பயணிகளுடன் சென்ற சிறிய ரக விமானம் ஒன்று மின் கோபுரத்தில் மோதியதில், அப்பகுதி முழுவதும் மின்வெட்டு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த விபத்தில் விமானத்தில் பயணித்தவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் மின் விநியோகம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப தாமதமாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விபத்து அமெரிக்காவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A small plane carrying two passengers crashed into a power tower in Gaithersburg, USA, causing a power outage in the entire area. The police said that no one was injured in the accident. But it is reported that power supply will be delayed to return to normal. The police have registered a case and are investigating the incident. The accident caused a stir in the United States.