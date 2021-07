"இப்படி நடந்ததே இல்லை".. ஆர்க்டிக் பகுதியில் அடுத்தடுத்து மின்னல்.. குழம்பிய விஞ்ஞானிகள்.. என்னாச்சு

New York

நியூயார்க்: சர்வதேச அளவில் மிக மிக அரிதாக நடக்க கூடிய ஒரு இயற்கை நிகழ்வு கடந்த சில காலமாக அதிகமாக நடந்து வருகிறது. உலகம் முழுக்க இருக்கும் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள், சுற்றுசூழல் வல்லுனர்களை இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.

காலநிலை மாற்றம் குறித்து உலகம் முழுக்க அச்சம் எழுந்துள்ளது. பல்வேறு நாடுகளில் வெள்ளம், கடுமையான மழை, துருவ பகுதிகளில் ஐஸ் உருகி கடல் மட்டம் உயர்வது, மின்னல் தாக்கி வடமாநிலங்களில் மக்கள் உயிர் இழப்பது என்று காலநிலை மாற்றம் காரணமாக அடுத்தடுத்து துர்சம்பவங்கள் நடக்க தொடங்கிவிட்டன.

கொரோனா வைரஸ் வெளிப்படையாக மக்களை தாக்கி வரும் நிலையில் காலநிலை மாற்றம் சத்தமே இன்றி உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருகிறது. காலநிலை மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாகவே ஆர்க்டிக் பகுதியில் மிக முக்கியமான சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது.

