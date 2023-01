"இனி கரைப்பதற்கு அஸ்தி கூட கிடையாது".. மனித உடல்களை உரமாக மாற்ற முடிவு.. அமெரிக்காவில் பரபர அனுமதி

New York

நியூயார்க்: இறந்து போன மனிதனை இயற்கை மணி உரமாக மாற்றும் புதிய நடைமுறைக்கு அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரமும் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அமெரிக்காவில் 2019-ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த நடைமுறைக்கு அனுமதி வழங்கும் 6-வது நகரம் என்ற பெயரை நியூயார்க் பெற்றிருக்கிறது.

பெருகி வரும் மக்கள்தொகையால் இடுகாடுகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வரும் நிலையில், எதிர்காலத்தில் அனைத்து நாடுகளும் இந்த நடைமுறைக்கு மாறிவிடும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

New York City in the US has also approved a new practice of turning dead human bodies into compost. New York has become the 6th city in the US to allow the practice, introduced in 2019.