பயங்கரவாதம் எந்த மதத்துடனும் தொடர்புடையாக இருக்கக் கூடாது.. UNSC இல் ஜெய்சங்கர் பேச்சு

New York

oi-Velmurugan P

நியூயார்க்: ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் உரையாற்றிய இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர், பயங்கரவாதத்தின் தீமை உலகை அச்சுறுத்துகிறது. பயங்கரவாதத்தில் நல்ல பயங்கரவதம், கெட்ட பயங்கரவாதம் என்ற வேறுபாடு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது என்ற திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை ஆயுதங்கள் மூலம் கைப்பற்றிய நிலையில், ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு இது பற்றி விவாதித்தது.

அப்போது இந்தியா சார்பில் கலந்து கொண்டு பேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், "அடுத்த மாதம், நியூயார்க்கில் நடந்த கொடூரமான 9/11 சோகத்திற்கு 20 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. இந்தியாவில், பயங்கரவாதம் காரணமாக பெரும் இழப்புகளை சந்தித்துள்ளோம். 2008ம் ஆண்டு மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதல் எங்கள் நெஞ்சில் ஆழமாக பதிந்துள்ளது.

தப்பிக்க முயன்ற ஆப்கானிஸ்தான் கால்பந்து வீரர் ஜக்கி அன்வாரி.. விமானத்தில் இருந்து தவறி விழுந்து பலி

English summary

WATCH | "...Whether it's in Afghanistan or against India, LeT & JeM continue to operate with both impunity & encouragement.. This Council must not take a selective view of the problems we face..." EAM S Jaishankar on UNSC briefing.