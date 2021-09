அமெரிக்கா அடங்கி இருந்த நேரம் பார்த்து.. வேலையை காட்டிய கிம்.. சீறி வந்த ஏவுகணை.. பிடனுக்கு சோதனை!

New York

oi-Shyamsundar I

நியுயார்க்: அமெரிக்க அதிபர் பிடனுக்கு இது சோதனை காலம் என்றுதான் கூற வேண்டும். ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் வெற்றி, ஆசியாவில் சீனாவின் ஆதிக்கம் என்று பல தரப்பில் இருந்தும் பிடன் எதிர்ப்புகளை சந்தித்து வருகிறார். ஏன் சொந்த நாட்டிலேயே பிடனுக்கு வழங்கப்படும் மக்கள் ஆதரவு நாளுக்கு நாள் சரிய தொடங்கி உள்ளது . இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் அமெரிக்க அதிபர் பிடனுக்கு சவாலாக மீண்டும் வடகொரியா களமிறங்கி உள்ளது.

வரலாற்று ரீதியாகவே எப்போதும் வடகொரியா அமெரிக்கா உறவு சரியாக இருந்தது கிடையாது. தென் கொரியா அமெரிக்க ஆதரவு நாடாகவும், வடகொரியா சோவியத் உள்ளிட்ட கம்யூனிச நாடுகளின் ஆதரவாகவும் இருந்து வந்துள்ளது. கிம் ஜோங் உன் வடகொரியா அதிபரான பின் அமெரிக்கா வடகொரியா உறவு மிக மோசமான நிலையை எட்டியது.

முக்கியமாக வடகொரியா தொடர்ந்து ஏவுகணை சோதனைகள் நடத்தி அமெரிக்காவிற்கு சவால் விட்டது. அணு ஆயுத ஏவுகணை உட்பட பல ஏவுகணைகளை சோதனை செய்து அமெரிக்காவிற்கு வடகொரியா நேரடியாக சவால் விட்டது. அமெரிக்காவும் வடகொரியாவை பல இடங்களில் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வந்தது. அமெரிக்காவில் டிரம்ப் அதிபரான பின் இரண்டு நாட்டு உறவு மிக மோசமான நிலையை அடைந்தது.

English summary

North Korea successfully tests long range missiles: US has one more problem to worry about after the defear it Afghanistan.