சூப்பர் ஹியூமன் இம்யூனிட்டி.. எல்லா வகை கொரோனாவையும் எதிர்க்கும் ஆண்டிபாடி.. செம கண்டுபிடிப்பு

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றில் கொரோனாவிற்கு எதிராக சிலருக்கு சூப்பர் ஹியூமன் சக்தி இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது இவர்களுக்கு சூப்பர் ஹியூமன் இம்யூனிட்டி இருப்பதாக ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகம் முழுக்க கொரோனாவிற்காக பல்வேறு வேக்சின்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகளில் எம்ஆர்என்ஏ வகை வேக்சின்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. உலக சுகாதார மையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி கொரோனா வந்து குணமடைந்தவர்களும் வேக்சின் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா மூலம் கிடைக்கும் தடுப்பு சக்தி ஆண்டிபாடி குறைவாக இருக்கும். இதனால் வேக்சின் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் வலிமையான ஆண்டிபாடிகளை கொடுக்கும் என்று உலக சுகாதார மையம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

English summary

Some have Super Human antibody which can withstand against all form of Coronavirus says US research.