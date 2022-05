ரூ.11 கோடி கொடுத்து... அமானுஷ்யங்கள் நிறைந்த ‘நிஜ கான்ஜூரிங் வீட்டை வாங்கிய நபர்!

New York

oi-Jaya Chitra

அமெரிக்காவின் மிக பிரபலமான பேய் வீடு என்று அழைக்கப்படும் பழைய பண்ணை வீடு ஒன்று 1.5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு விற்பனையாகியுள்ளது.

நியூயார்க்: தி கான்ஜூரிங் படம் மூலம் உலகம் முழுவதும் பிரபலமான, அமானுஷ்யங்கள் நிறைந்த அமெரிக்காவின் பண்ணை வீட்டை, இந்திய மதிப்பில் ரூ. 11 கோடியே 63 லட்சத்திற்கு ஒருவர் வாங்கி இருப்பது இணையத்தில் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

தமிழ் சினிமா மட்டுமில்லை, ஹாலிவுட், பாலிவுட் என அனைத்து மொழிப் படங்களிலுமே பேய்ப்படங்களுக்கு எப்போதுமே தனி மவுசுதான். மக்களை நாற்காலியின் நுனியில் அமர வைத்து, நகம் கடிக்க வைக்கும் திக் திக் படங்கள் வசூலில் சாதனை படைக்க தவறுவதில்லை. அப்படிப்பட்ட படங்களில் ஒன்றுதான், 2013ம் ஆண்டு வெளியான தி கான்ஜூரிங் படமும். புது வீட்டிற்கு செல்லும் குடும்பம் ஒன்று, அங்கு நடக்கும் அமானுஷ்ய சம்பவங்களில் சிக்கி சின்னாபின்னமாவதுதான் அப்படத்தின் கதை.

இலங்கை நெருக்கடி: 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் பணம் அச்சிட திட்டம் - பிரதமர் ரணில் தகவல்

அமெரிக்காவின் ரோட் தீவில் உள்ள பண்ணை வீடு ஒன்றில் நடந்ததாக சொல்லப்படும் சம்பவங்களை தழுவியே அப்படம் எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. எனவே, தி கான்ஜூரிங் படத்தைப் போலவே, சம்பந்தப்பட்ட அந்த பண்ணை வீடும் உலகம் முழுவதும் பிரபலமானது.

English summary

A residence in the United States that allegedly witnessed paranormal activity depicted in the 2013 horror film The Conjuring is being sold for $1.525 million(Rs 11,63,65,125).