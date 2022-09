ஒரு காலத்தில் 144 ஆண்டுகள் காத்திருப்பு... ஆனால் இப்போது ஒரு நொடி போதும்... அசத்தும் ஜேம்ஸ் வெப்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: சூரிய குடும்பத்தின் கடைசி கிரகமான நெப்டியூனை ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி தெளிவாக படம் எடுத்திருக்கிறது. இந்த படம் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ஏறத்தாழ 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறக்கு நெப்டியூன் கிரகம் அதன் வளையங்களுடன் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக நாசா தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு முன்னர் 1989ல் வாயேஜர் 2 விண்கலம் நெப்டியூனை வளையங்களுடன் படம் பிடித்திருந்தது.

நெப்டியூன் கிரகம் சூரிய குடும்பத்தின் கடைசி கிரகம் என்பதால் அதனை அவ்வளவு எளிதில் கண்டுபிடித்துவிட முடியாது. ஆனால் தற்போது அதன் மெல்லிய வளையங்களையே 'ஜேம்ஸ் வெப்' தொலைநோக்கி படம் பிடித்திருப்பது இந்த தொலைநோக்கியின் திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The last planet of the solar system, Neptune, has been clearly imaged by the James Webb telescope. This picture is currently going viral on social media. After nearly 30 years, the planet Neptune has been photographed with its rings, according to NASA. Earlier in 1989 Voyager 2 imaged Neptune with rings. Neptune is the last planet in the solar system, so it is not easy to find. But now the James Webb telescope has captured its thin rings, revealing the telescope's potential.