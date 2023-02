உடைந்து கிடந்த வீட்டு ஜன்னல்.. வீட்டுக்குள் வந்த ஓனர் அம்மா.. பாத்டப்பில் கண்ட காட்சி.. கொடுமையே

இதேபோல மற்றொரு கார் திருட்டு சம்பவமும் இப்பகுதியில் மக்களிடையே பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் வீட்டில் திருட வந்த திருடன் ஹாயாக குளியல் டப்பில் குளித்துக்கொண்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த வீட்டின் உரிமையாளரான பெண்மணி காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் திருட வந்த 27 வயதான இளைஞன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் சியாட்டில் நேற்றிரவு சுமார் 7.15 மணியளவில் உள்ளூர் காவல்துறையினருக்கு ஒரு போன் கால் வந்தது. எதிர் முனையில் பேசிய பெண்மணி தன் வீட்டில் திருடன் பதுங்கி இருப்பதாக கூறியுள்ளார். இதனையடுத்து அவரது வீட்டிற்கு சென்று பார்த்த காவல்துறையினர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். இது குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது, "நேற்றிரவு பெண்மணி ஒருவர் எங்களுக்கு போன் செய்து பதற்றமாக பேசினார்.

வீட்டில் யாரோ பதுங்கியுள்ளார் என்பதை தவிர அப்பெண் கூறியது எதுவும் எங்களுக்கு புரியவில்லை. உடனடியாக நாங்கள் அப்பெண்ணின் வீட்டிற்கு சென்றோம். அங்கு அப்பெண்ணிடம் விசாரித்ததில் விஷயம் புரிய வந்தது. அதாவது இப்பெண்மணி வெளியே சென்றுவிட்டு வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். ஆனால் வீட்டினுள் யாரோ இருப்பது தெரிய வந்ததுள்ளது. இதனையடுத்து எங்களுக்கு அழைத்திருக்கிறார். நாங்கள் வீட்டின் வெளியே சோதனையிட்டபோது ஜன்னல் ஒன்று உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

The woman, the owner of the house, who was shocked to find the thief who had come to steal the house in America, was taking a bath in the bathtub, has filed a complaint with the police. A 27-year-old man who came to steal in this incident has been arrested.