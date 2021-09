ஐ.நா. பொதுச் சபை கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரை Live: பாகிஸ்தானுக்கு பதிலடி தருவாரா?

New York

oi-Veerakumar

நியூயார்க்: ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையின் 76வது அமர்வில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று உரையாற்றுகிறார். அமெரிக்காவில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடி, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் நாட்டு தலைவர்களுடனான குவாட் நாடுகளின் உச்சிமாநாடு சந்திப்புக்கு பிறகு, ஐ.நா. பொதுச் சபையில் உரையாற்ற இந்திய நேரப்படி இன்று காலை நியூயார்க் வந்து சேர்ந்தார்.

ஐ.நா பொதுச்சபை மண்டபத்தில் உரையாற்றும் முதல் உலகத் தலைவர் என்ற பெருமை பெருகிறார், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

பிரதமர் மோடியின் பேச்சு உலகத் தலைவர்களிடையே மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றாக உள்ளது.

English summary

PM Modi UNGA Speech (ஐ.நா. பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரை) LIVE Updates in Tamil : Check the Live Coverage News on PM Narendra Modi Address at 76th Session of UN General Assembly (UNGA) on September 25 in New York and much more in tamil language. ஐ.நா. பொதுச்சபை கூட்டத்தின் 76-வது அமர்வில் பிரதமர் மோடி ஆற்றும் உரையின் நேரலை செய்திகளை இந்த பக்கத்தில் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.