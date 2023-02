பெண்களை சீண்டுறீங்களா? தாலிபானுக்கு பதிலடி தந்த அமெரிக்கா.. விசாவிற்கு செக்.. பரபர பதிலடி

தாலிபன்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபோது கூறிய வாக்குறுதிக்கு முரணாக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களுக்கு எதிராக விதிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு தடைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், தாலிபன்களுக்கு எதிராக புதிய விசா கட்டுப்பாடுகளை அமெரிக்க அரசு விதித்துள்ளது.

கடந்த 2001ம் ஆண்டிலிருந்து சுமார் 2021ம் ஆண்டு வரை 20 ஆண்டுகளாக ஆப்கனிஸ்தானை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த அமெரிக்க ராணுவம் 2021ம் ஆண்டு வெளியேறியது. இதனையடுத்து புதிய ஆப்கானிஸ்தான் உருவாவதாக தாலிபன்கள் கூறியிருந்தனர். தாலிபன்கள் மீண்டும் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றபோது பெண் கல்வி குறித்து அனைவரும் அச்சம் தெரிவித்திருந்தனர். இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த தாலிபன்கள், புதிய ஆப்கனிஸ்தானில் தாலிபன்களும் புதியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று கூறியிருந்தனர்.

ஆனால், இந்த ஒன்றரை ஆண்டு கால ஆட்சியில் தாலிபன்கள் போட்ட சட்டங்கள் இவர்கள் கூறிய கருத்துக்குக்கு முற்றிலும் தலைகீழாக இருந்திருக்கிறது. அதாவது மாணவர்களும், மாணவிகளும் சேர்ந்து படிக்கும் பள்ளிகளில் திரைச்சீலைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு இருவருக்கும் இடையே தடுப்பு உருவாக்கப்பட்டது. அதேபோல 6ம் வகுப்புகளுக்கு மேல் மாணவிகள் கல்வி பயிலவும் தடை விதிக்கப்பட்டது. சரி இத்துடன் இவர்களின் அட்டகாசம் நின்று விடும் என்று நினைத்தால், இது உயர்க்கல்வியிலும் தொடர்ந்தது.

English summary

The US government has imposed new visa restrictions against the Taliban in protest of various restrictions on women in Afghanistan. But Anthony Blinken has yet to elaborate on how many are on the list. Similarly, information about the new visa restrictions has not been released yet.