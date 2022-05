சடலங்கள் மீட்கப்பட்ட ஏரி.. ‘பிணநீர்’ விற்பனையை ஆரம்பித்து சர்ச்சையில் சிக்கிய பெண்!

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: சடலங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட மீட் ஏரியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பிணநீர் என அசுத்தமான நீர் அடைக்கப்பட்ட பாட்டில்களை விற்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.

அமெரிக்காவின் மிகப் பெரிய நீர்த்தேக்கங்களில் ஒன்றான லாஸ் வேகாஸின் மீட் (Mead) ஏரியில் இருந்து, தொடர்ந்து சடலங்கள் மீட்கப்பட்டு வருகிறது. காலநிலை மாற்றத்தால் வறண்டு வரும் இந்த ஏரியில் இம்மாதத்தின் தொடக்கத்தில்தான் முதல் சடலம் மீட்கப்பட்டது. பீப்பாயில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அந்த சடலம், 1970-80களில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட ஒருவருடையது என விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

அதன் தொடர்ச்சியாக சமீபத்தில் மேலும் பல சடலங்கள் அந்த ஏரியில் இருந்து மீட்கப்பட்டது, நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. மாஃபியாக்களால் கொல்லப்பட்டவர்களின் சடலங்களாக இருக்கலாம் என்ற யூகம் உள்ளது.

English summary

As the water level in Lake Mead, US went down, a mysterious barrel containing a human corpse emerged from the depths. While the police began to probe the matter, a woman saw the gruesome discovery as a business opportunity.