ச்சோ க்யூட்.. இந்த வீடியோவைப் பார்க்க ரெண்டு கண்கள் பத்தாது.. அவ்ளோ அழகு!

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: பென்குயின்கள் கூட்டமொன்று பட்டாம்பூச்சியைத் துரத்திக் கொண்டு ஓடும் அழகிய வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் அதிகம் பேரால் ரசிக்கப்பட்டு வருகிறது.

நாம் என்ன கலர் கண்ணாடி அணிந்து பார்க்கிறோமோ உலகமும் அதுபோலவே தெரியும் என்பார்கள். இணையமும் அப்படித்தான். ஆபத்தான வீடியோக்கள் அதிகம் பகிரப்படுவதைப் போலவே, சமூகவலைதளங்களில் அழகிய வீடியோக்களுக்கும் பஞ்சமில்லை.

இப்போதும் அப்படி ஒரு அழகிய வீடியோ தான் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோரால் ரசிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

A viral video on Twitter shows the group of waddlers hopping across a southern landscape and has managed to capture the internet’s attention. It’s just two-seconds-long but worth hitting play.