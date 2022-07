அம்மானா சும்மா இல்ல! இறந்த குட்டியை 2 நாளாய் தூக்கி சுமந்த தாய் குரங்கு! நெஞ்சை உருக்கும் காட்சிகள்!

Nilgiris

oi-Rajkumar R

நீலகிரி : நீலகிரி மாவட்டம் கல்லட்டி அருகே உள்ள வனப்பகுதியில் குட்டி இறந்தது தெரியாமல் தாய் குரங்கு அதனை சுமார் 2 நாட்களுக்கும் மேலாக மார்போடு அணைத்தவாறு சுமந்து சுற்றித்திரிந்து வரும் காட்சிகள் காண்போர் நெஞ்சை உருக்கும் வகையில் உள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம் 65 சதவீதம் காடுகளை கொண்டுள்ளதால் இங்கு பல்வேறு வகையான வன விலங்குகள் உள்ளன. குறிப்பாக குரங்குகள் அதிகளவில் உள்ளன.

குன்னூர்-மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் சாலையில் செல்லக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் குரங்குகளுக்கு உணவளிப்பதால் அவை சாலையிலே அமர்ந்து விடுகின்றன.

In the forest area near Kallati of Nilgiris district, the mother monkey carrying it in her lap for more than 2 days without knowing that the cub died is heart-warming.