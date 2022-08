5 மணி நேரம்.. சேலத்து புள்ளியை கோர்த்துவிட்ட மருது.. டக்கென திரும்பிய பார்வை - எடப்பாடிக்கு சிக்கல்?

Nilgiris

oi-Vignesh Selvaraj

நீலகிரி : கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில், இன்று தனிப்படை போலீசாரின் விசாரணைக்கு ஆஜரான மருது அழகுராஜ், சேலம் இளங்கோவனை விசாரிக்க வேண்டும் என தீவிரமாக வலியுறுத்தியிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவரான சேலம் இளங்கோவன் விசாரணை வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டால் அது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பெருத்த பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது.

மருது அழகுராஜிடம் இன்று சுமார் 5 மணி நேரம், தனிப்படை போலீசார் விசாரணை நடத்திய நிலையில், இந்த விசாரணையின்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு எதிரான தகவல்கள் தனிப்படை போலீசாருக்கு கிடைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

It has been reported that in the Kodanad murder-robbery case, Maruthu Alaguraj, who appeared for the investigation of the Special Police today, insisted that Salem Ilangovan should be investigated.