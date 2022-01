தேர்தல் பணியின்போது பெண் காவலரிடம் சில்மிஷம்.. துணை தாசில்தாரை தூக்கி உள்ளே வைத்த போலீஸ்!

Nilgiris

ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே தேர்தல் பணியின் போது பெண் போலீஸிடம் சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்ட துணை வட்டாட்சியரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். தேர்தல் பணிகளில் பெண் போலீசை ஈடுபடுத்தக்கூடாது என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி நடைபெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Police have arrested and jailed a sub-tehsil who was involved in a scuffle with a female police officer during an election campaign near ooty in the Nilgiris district. There is a demand that female police should not be involved in electioneering