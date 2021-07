கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி தேவையில்லை.. இன்ஹேலர் அல்லது மாத்திரை போதும்- ஸ்வீடன் விஞ்ஞானிகள் தீவிர ஆய்வு

Paris

oi-Veerakumar

பாரிஸ்: இப்போது, ​​கொரோனாவுக்கு எதிராக தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது. ஆனால் எதிர்காலத்தில், அந்த தடுப்பூசிகள் இன்ஹேலர்கள் அல்லது மாத்திரைகளாக மாறி சப்ளை செய்யப்படக் கூடும்.

தெற்கு ஸ்வீடனின் மிகப்பெரிய அறிவியல் பூங்காக்களில் ஒன்றான மெடிகன் வில்லேஜில் உள்ள ஒரு ஆய்வகத்தில், விஞ்ஞானி இஞ்செமோ ஆண்டர்சன் கையில் ஒரு மெல்லிய, பிளாஸ்டிக் இன்ஹேலரை வைத்திருக்கிறார், இது ஒரு தீப்பெட்டியை விட பாதி அளவுக்குத்தான் உள்ளது.

கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான உலகளாவிய போராட்டத்தில் இந்த சிறிய தயாரிப்பு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை வகிக்கக்கூடும் என்று அவரது குழு நம்புகிறது.

தமிழகத்தில் இன்றைய கொரோனா நிலவரம் .. பெரிய சரிவு இல்லை.. அப்படியே தொடரும் பாதிப்பு !

English summary

Now, the vaccine is being given against corona. But in the future, those vaccines may be supplied in the form of inhalers or tablets.