பாய்ந்து வந்த லாரி.. கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நடந்த கொடூரம்.. பீகாரில் 12 பக்தர்கள் பரிதாப பலி

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் வேகமாக வந்த லாரி ஒன்று பக்தர்கள் கூட்டத்தில் புகுந்ததில் 4 குழந்தைகள் உட்பட 12 பேர் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.

இதில் படுகாயமடைந்தவர்களின் உடல் நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் இந்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.

சம்பவம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பீகார் மாநில முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார், துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்வி யாதவ் ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். அதுபோல நிவாரணமும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

12 people, including 4 children, were crushed to death when an out-of-control truck plowed into a crowd of devotees in Bihar. It is feared that the death toll may rise further as the condition of the critically injured is critical. Prime Minister Narendra Modi, President Draupadi Murmu, Bihar Chief Minister Nitish Kumar and Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav have expressed condolences over the incident. Relief has also been announced.