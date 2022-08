பீகாரில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம்.. பதவி வழங்காததால் 5 எம்எல்ஏக்கள் புறக்கணிப்பு.. நிதிசுக்கு புது சோதனை!

Patna

oi-Mani Singh S

பாட்னா: பீகாரில் இன்று அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டநிலையில், அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படாததால் 5 எம் எல் ஏக்கள் பதவியேற்பு விழாவை புறக்கணித்து இருப்பது ஆளும் நிதிஷ் குமார் கூட்டணிக்கு தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகாரில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளம் பாஜனதாவுடன் கூட்டணி அமைத்து வெற்றி பெற்றது.

இதில் பீகார் மாநில முதல்வராக நிதிஷ் குமார் பதவியேற்றுக்கொண்டார். எனினும் ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்தே, பாஜகவுடன் நிதிஷ் குமாருக்கு மனக்கசப்பு இருந்து வந்தது.

English summary

Amid the cabinet reshuffle in Bihar today, five MLAs skipping the swearing-in ceremony as they were not given a ministerial post has created a headache for the ruling Nitish Kumar alliance.