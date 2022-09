பீகார் கலவரம்.. தனி சிறையில் 8 வயது சிறுவன்! ரிஜ்வானுக்கு நடந்தது என்ன? கொந்தளித்த நெட்டிசன்கள்

Patna

பாட்னா: பீகார் மாநிலம் பர்ஹாரியாவில் ஏற்பட்ட கலவரம் தொடர்பாக 8 வயது சிறுவனை போலீசார் கைது செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு முழுவதும் நெட்டிசன்கள் ஹேஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

பீகார் மாநிலம் சிவான் மாவட்டத்தில் அமைந்து உள்ளது பர்ஹாரியா. இங்கு காவி உடையணிந்து ஊர்வலம் சென்ற இந்துத்துவா அமைப்பினர் மசூதி அருகே கட்டைகளை கொண்டு ஜெய்ஸ்ரீராம் என்று முழக்கமிட்டபடி தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர்.

இதனால் அப்பகுதியில் கலவரம் வெடித்தது. இந்த கலவரம் தொடர்பாக அங்குள்ள மசூதியில் தொழுகையில் ஈடுபட்டிருந்த 12 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

8 years old Bihar boy Rizwan arrested in Barharia riot case where hindutva mob rally with sticks and attacked. Boy Rizwan locked up in individual prison with handcuffs, Family and People demands to release Rizwan and trend Hashtag in Twitter.