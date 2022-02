ஹிஜாப் விவகாரம்.. "எங்கள் நிலைப்பாடு இது தான்.." பளிச் என விளக்கிய பீகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்

Patna

oi-Vigneshkumar

பாட்னா: கர்டாகடாவில் ஹிஜாப் விவகாரம் பூதாகரமாகியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாகப் பீகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் முதலில் ஹிஜாப் விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. முதலில் சில கல்லூரிகளில் இஸ்லாமிய மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

பிற்பகல் 3 மணி நிலவரம்.. உத்தரகாண்ட் சட்டசபை தேர்தலில் 49.24 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவு!

அங்குள்ள பல பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிந்து வரத் தடை விதிக்கப்பட்டது. ஹிஜாப் அணிந்து வந்த முஸ்லீம் பெண்களை சில கல்லூரிகளில் உள்ளே அனுமதிக்கவும் மறுத்தது.

English summary

Downplaying the ongoing hijab controversy in Karnataka, Bihar Chief Minister Nitish Kumar said it is not an issue in his state where religious sentiments are respected.