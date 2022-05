ஒற்றைக்காலில் தாவி குதித்து பள்ளி செல்லும் சிறுமி.. உதவ முன்வந்த நடிகர் சோனு சூட்

Patna

oi-Jeyalakshmi C

பாட்னா: ஒற்றை காலில் தினமும் குதித்தவாறு 1 கிமீ தொலைவில் உள்ள பள்ளிக்கு செல்லும் சிறுமிக்கு செயற்கைக் கால் பொருத்துவதற்கு உதவுகிறேன் என்று நடிகர் சோனு சூட் தெரிவித்துள்ளார். நான் டிக்கெட் அனுப்புகிறேன். இரண்டு கால்களிலும் அவள் நடக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் சோனு சூட்.

ஒற்றைக்காலில் தாவி குதித்து பள்ளி செல்லும் சிறுமி..

பீகாரின் ஜமுய் நகரைச் சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி சீமா குமாரி. துறு துறுவென விளையாடிக்கொண்டிருந்த சிறுமியின் வாழ்க்கையில் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விதி விளையாடியது. தனது சொந்த கிராமமான ஃபதேபூரில் டிராக்டரின் சக்கரங்களுக்கு இடையே சிக்கி விபத்தில் சிக்கினார் சீமா.

கால் நசுங்கியதில் துடிதுடித்தார். மருத்துவமனையில் சிகிச்சையின்போது காயமடைந்த இடது கால் துண்டிக்கப்படாவிட்டால், அவள் உயிரிழக்க நேரிடும் என மருத்துவர்கள் சீமாவின் பெற்றோரிடம் தெரிவித்தனர். சீமாவின் உயிரே முக்கியம் என முடிவு செய்து ஒரு காலை எடுக்க சம்மதித்தனர். இதனையடுத்து இடது காலை நீக்கி சீமாவின் உயிரை காப்பாற்றினர் மருத்துவர்கள்.

English summary

Seema can be seen going to school by covering one kilometer on her barefoot. Seeing Seema's enthusiasm and her desire to study, the organisation of film actor Sonu Sood has also expressed a desire to help. Now she will go to school by jumping on not one but both feet. I am sending the ticket, the time has come to walk on both feet.