ஒடிசா முதல்வரின் செயலாளர் விகே பாண்டியனுக்கு சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு விருது

பாட்னா: 2வது முறையாக உலககோப்பை ஹாக்கி போட்டியை ஒடிசா வெற்றிகரமாக நடத்தி உள்ளது. இதனை பாராட்டி ஒடிசா முதல்வரின் செயலாளரான தமிழகத்தை சேர்ந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி விகே பாண்டியனுக்கு சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் பிரசிடென்ட் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஒடிசா மாநிலம் புவனேஷ்வரில் ஜனவரி 13ல் ஆடவருக்கான உலக கோப்பை ஹாக்கி போட்டிகள் துவங்கின. நேற்று முன்தினத்துடன் இந்த போட்டிகள் நிறைவு பெற்றன. மொத்தம் 4 பிரிவுகளாக அணிகள் பங்கேற்று விளையாடின.

லீக் சுற்று, அரையிறுதி போட்டிகள் முடிவடைந்த நிலையில் இறுதி போட்டியில் பெல்ஜியம், ஜெர்மனி அணிகள் மோதின. இதில் பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி ஜெர்மனி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.

Odisha has successfully hosted the Hockey World Cup for the 2nd time. In recognition of this, VK Pandian, an IAS officer from Tamil Nadu who is the secretary of the Chief Minister of Odisha, has been awarded the President's Award of the International Hockey Federation.