சொகுசு கப்பல் புதுச்சேரியில் நுழைய முடியாது.. கலாச்சார சீர்கேடு.. கொதித்த தமிழிசை - என்ன நடந்தது?

Puducherry

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி : சென்னை - புதுச்சேரி இடையே கடந்த வாரம் முதல்வர் ஸ்டாலினால் தொடங்கப்பட்ட சொகுசு கப்பல் சுற்றுலாவுக்கு புதுச்சேரி அரசின் அனுமதியைப் பெறவில்லை.

அந்த சொகுசு கப்பலில் கலாச்சார சீர்கேடு நடவடிக்கைகள் இருந்தால் அனுமதிக்கப்படாது என புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை புதுச்சேரிக்கு சென்ற அந்த சொகுசு கப்பல், புதுச்சேரி கடலோர எல்லைக்குள் செல்லாமலேயே திரும்பிச் சென்றுள்ளது.

English summary

Puducherry Governor Tamilisai Soundararajan had said that gambling activities on the luxury cruise ship would lead to cultural degradation. In this situation, the cruise ship returned without enter Puducherry.