"தொலைத்துவிடுவேன்... ஜாக்கிரதை' மிரட்டிய நாராயணசாமி.. பதறிய போலீஸ்.. புதுச்சேரியில் பரபரப்பு!

Puducherry

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கட்சி போராட்டத்தின் போது, எல்லை மீறியதாக கூறப்படும் காவல்துறை அதிகாரியை பார்த்து, முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி, தொலைத்துவிடுவேன், ஜாக்கிரதை என்று மிரட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தொலைத்துவிடுவேன் ஜாக்கிரதை..! மிரட்டிய நாராயணசாமி.. பதறிய போலீஸ்

மிநேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகுமாறு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து இன்று காலை ராகுல் காந்தி அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகினார். இதனைக் கண்டித்து நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

During the Congress party protest in Pondicherry, former Chief Minister Narayanasamy, who saw a police officer allegedly crossing the border, threatened to get lost and beware.