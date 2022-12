மத எல்லைகளை கடந்து வாழ்த்துக்களை பகிர வேண்டும்.. ஆனால் தமிழகத்திலோ.. புதுவை ஆளுநர் தமிழிசை ஆதங்கம்

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையில் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் மற்றும் முதல்வர் ரங்கசாமி இணைந்து கேக் வெட்டி அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏக்கள் உள்பட விழாவில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு வழங்கினர். இந்த விழாவிற்கு பிறகு பேசிய ஆளுநர், "வேறு நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் அதிகாரம் படைத்த இடத்தில் இருக்கும் நாங்கள் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகளை மனமார தெரிவித்துகொள்கிறேன்" என்றார்.

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாடும் வகையில் பிரமாண்ட கேக்கை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை மற்றும் முதல்வர் ரங்கசாமி இருவரும் இணைந்து வெட்டி அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏக்களுக்கு வழங்கினர்.

A Christmas party was celebrated at Puducherry Governor's House. In this function, Governor Tamilisai Selandararajan and Chief Minister Rangasamy cut the cake and distributed it to the participants including ministers and MLAs. Speaking after the ceremony, the Governor said, We who are of different faiths but in a position of authority, wish you a very Merry Christmas.