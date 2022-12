மன உளைச்சலா இருக்கு..புலம்பிய புதுச்சேரி ரங்கசாமி! அண்ணன் தங்கை சண்டை தான்! ஆறுதல் சொன்ன தமிழிசை!

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் ஆட்சி செய்வதில் மன உளைச்சலோடு இருப்பதாக அம்மாநில மாநில முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கூறிய நிலையில், இது குடும்பத்தில் வரும் அண்ணன், தங்கை சண்டை போன்றதாகவும் இதனால் யாரும் குளிர் காய முடியாது என துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆளும் திமுக அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. இதேபோல அண்டை மாநிலங்களான தெலுங்கானா, கேரளா, புதுச்சேரி அதுமட்டுமல்லாமல் மேற்கு வங்காளத்திலும் கூட இதே நிலைமைதான்.

அரசின் நடவடிக்கைகளில் ஆளுநர்கள் தலையிடுவதாகவும் இது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை அவமதிப்பது போல் இருப்பதாகவும் முக்கிய மசோதாக்களை ஆளுநர்கள் கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக அடுத்தடுத்து குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது.

English summary

lt Governor Tamilisai Soundararajan said that while the state chief minister Rangasamy said that he is upset about governing in Puducherry, it is like a brother-sister fight in the family and no one can do politics because of this.