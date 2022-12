ஒரு கவர்னரை பார்த்து முட்டாள்னு சொல்றாங்க! ‘புரியும்’ மாதிரி நடவடிக்கை இருக்கும்! தமிழிசை வார்னிங்

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : இணையதளத்தில் நாகரிகமாக விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் விமர்சனம் செய்பவர்கள் புரிந்துகொள்ளும் அளவிற்கு நடவடிக்கை இருக்கும் என துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

நரேந்திரமோடி முதலமைச்சராகவும், பிரதமராகவும் 20 ஆண்டுகால அரசியல் பயணம் குறித்த "மோடி@20" என்ற ஆவண புத்தகம் மற்றும் அம்பேத்கார் மோடி சிந்தனைகள் என்ற இரண்டு நூல்களின் வெளியிட்டு விழா புதுச்சேரியில் உள்ள காமராஜர் மணிமண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், முதல்வர் ரங்கசாமி, சபாநாயகர் செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் பங்கேற்று புத்தகத்தை வெளியிட்டனர்.

English summary

Lt. Governor Tamilisai Soundararajan has warned that civil criticism should be done on the website, otherwise action will be taken to the extent that critics will understand.