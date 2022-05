அது என்ன திராவிட மாடல்? திராவிட மாதிரினு அழகு தமிழில் சொல்லுங்க! திமுகவுக்கு பாடம் எடுக்கும் தமிழிசை

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : திராவிட மாடல் என அறைகுறை தமிழில் இல்லாமல் திராவிட மாதிரி என தாய்மொழியில் முழுமையாக இருக்க வேண்டும் என மறைமுகமாக திமுக அரசுக்கு தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

கோவை நீலம்பூர் பகுதியில் தனியார் நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி மற்றும் தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய அவர்," இந்தக் கூட்டத்தில் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேருக்கு தமிழ் தெரியும் என கேட்ட அவர் தமிழ் புரிந்து கொள்ள கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் என மேடையில் இருந்து கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Telangana Governor Tamizhai Soundarajan has indirectly advised the DMK government that the should be fully in the mother tongue as a Dravidian model