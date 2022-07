என்னது ’பேக்கு’வரத்து அமைச்சரா? கூட்டணி கட்சி அமைச்சர் என்றும் பாராமல்.. பாஜக புள்ளி சர்ச்சை ட்விட்!

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வைக்கப்பட்ட பிளக்ஸ் பேனரில், 'பேக்குவரத்து' தமிழ்நாட்டில் வைக்கப்பட்டது என நினைத்துக் கொண்டு அதனை ட்விட்டரில் பகிர்ந்ததோடு 'மக்கு' என பாஜக நிர்வாகி ஒருவர் விமர்சித்ததாக என் ஆர் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் கொந்தளிப்பு அடைந்துள்ளனர்.

புதுச்சேரியில் மொத்தம் 30 சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்கும் நிலையில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலை என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சி 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் அதன் கூட்டணி கட்சியான பாஜக ஆறு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது.

திமுக ஆறு இடங்களிலும் காங்கிரஸ் இரண்டு இடங்களிலும் வெற்றி பெற்ற நிலையில் சுயேச்சை யாகப் போட்டியிட்ட ஆறு பேர் வெற்றி பெற்றனர் இவர்களில் மூன்று பேர் பாஜகவுக்கு ஆதரவளித்தனர்.

English summary

The NR Congress workers are upset that a BJP worker has criticized the minister of the alliance party as 'Maku' and shared it on Twitter thinking that 'Bekkuvaratu' was placed in Tamil Nadu in a banner congratulating the transport minister in Puducherry.'’