வேட்டிய மடிச்சு கட்டுனா நானும்.. எச்.ராஜாவின் புதிய அவதாரம்! வெள்ளையும் சொல்லையுமா செய்த சம்பவம்!

Pudukottai

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுக்கோட்டை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 72வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பாஜக சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கபடி போட்டியில் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா பங்கேற்று விளையாடி உள்ளார். இது அக்கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தனது 72வது பிறந்த நாளை கொண்டாடினர். இவரது பிறந்த நாளை பாஜக சார்பாக விமரிசையாக கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக நாடு முழுவதும் 2 வாரங்கள் சேவை வாரமாக கொண்டாட பாஜக மேலிடம் முடிவு செய்துள்ளது.

இந்த இரண்டு வாரங்களில் விழிப்புணர்வு பேரணிகள், மாரத்தான் போட்டிகள், நலத்திட்ட உதவிகள் என பாஜக சார்பாக பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் தமிழக பாஜக சார்பாக மாரத்தான் போட்டி, கபடி போட்டி, மாட்டு வண்டி போட்டி என பல்வேறு போட்டிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

English summary

