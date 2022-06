ஸ்டாலின் பேசுவதெல்லாம் ‘போங்கு’.. ‘ஊராட்சி’ தலைவருக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை.. கொந்தளித்த எச்.ராஜா!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : தமிழகத்தில் எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் காட்டாட்சி நடைபெறுகிறது. இதுதான் அமைதிப் பூங்கா லட்சணமா என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மத்திய அரசு கச்சத்தீவை விரைவில் மீட்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதை அறிந்து தமிழக முதல்வர் அதற்கு உரிமை கொண்டாட ஒரு நாடகத்தை நடத்தி வருகிறார் என எச்.ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கட்டப்படாமலேயே அரசு அதிகாரிகள் நிதி முறைகேடு செய்துள்ளனர். இதுதான் திராவிட மாடல் என பாஜக தலைவர் எச்.ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.

ரூ.34 லட்சம் வசூலித்து மோசடி-பாஜக ஆதரவாளர் கார்த்தி கோபிநாத் கைது- அண்ணாமலை,எச்.ராஜா கண்டனம்

English summary

Steps will be taken to bring elections to Tamil Nadu along with the parliamentary elections, says BJP leader H.Raja.