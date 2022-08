செந்தில் பாலாஜி, சேகர் பாபுக்கு திறமை இல்லை! நான் நினைச்சால் அமைச்சராகி இருப்பேன்! வெடித்த வேல்முருகன்

Pudukottai

புதுக்கோட்டை : நான் நினைத்திருந்தால் திமுகவில் அமைச்சராகி இருக்க முடியும் எனவும், அதிமுகவில் இருந்து வந்த செந்தில் பாலாஜிக்கும், சேகர் பாபுவிற்கும் அமைச்சர் பதவி கொடுக்கும்போது எனக்கு கொடுக்க மாட்டார்களா? என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி நிறுவன தலைவர் வேல்முருகன் பேசியுள்ளது திமுகவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேற்று புதுக்கோட்டை சின்னப்பா பூங்காவில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் மத்திய அரசால் தமிழகத்திற்கு மறுக்கப்படும் நீதியும் நிதியும்' என்ற விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவரும் பண்ருட்டி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான வேல்முருகன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

If I had thought that I could become a minister in the DMK, wouldn't they have given me ministerial posts to Senthil Balaji and Shekhar Babu who came from the AIADMK? Velmurugan, president of the tamilaga valvurimai katchi has created a stir in the DMK.