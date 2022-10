நாளை தேவர் ஜெயந்தி.. பசும்பொன்னில் சாகும்வரை உண்ணாவிரதம்.. திடீரென அறிவித்த கருணாஸ்.. என்னாச்சி?

Ramanathapuram

oi-Nantha Kumar R

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் நாளை தேவர் ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்க போவதாக நடிகரும் முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான கருணாஸ் திடீரென்று அறிவித்துள்ளார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை நடைபெறும்.

இந்த ஆண்டும் 115வது தேவர் ஜெயந்தி, 60வது குருபூஜை விழா நாளை நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

English summary

Actor and former MLA Karunas has suddenly announced that he will fast till death as Devar Jayanti is to be celebrated in Ramanathapuram district Pasumpon tomorrow.