ஐய்யனார் கோயிலுக்குதானே.. நான் தாரேன்! 23 செண்ட் இடத்தை இலவசமாக கொடுத்த கீழக்கரை முஸ்லிம் விவசாயி

Ramanathapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ராமநாதபுரம்: ஐய்யனார் கோயிலுக்கு செல்லும் பாதைக்காக தன்னுடைய 8 செண்ட் நிலத்தை இந்துக்களின் இலவசமாக வழங்கிய இஸ்லாமியரின் மதநல்லிணக்கம் அனைவரையும் வியக்க வைத்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் பகுதிகளில் ஒன்று ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழக்கரை. பொதுவாகவே ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இஸ்லாமியர்களும் இந்து மக்களும் மாமன் மச்சான் என்று உறவு முறை வைத்து அழைப்பது வழக்கம்.

தத்தமதி மத பண்டிகை காலங்களில் மதம் கடந்து அனைவரும் ஒன்றாக உணவு, பரிசு, வாழ்த்துக்களை பரிமாறி ஒன்றாக கொண்டாடும் வழக்கம் உடையவர்கள் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த மக்கள்.

English summary

The religious harmony of the Muslim who gave away 8 cents of his land free of cost to the Hindus for the road to the Ayyanar temple