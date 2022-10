’அம்மா’ இருந்திருந்தால் இப்படி நடக்குமா? மாஜிக்களை கொம்பு சீவி விடும் ஓபிஎஸ் டீம்! கடுப்பான எடப்பாடி!

Ramanathapuram

இராமநாதபுரம் : பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் ஜெயந்தி விழா மற்றும் குருபூஜை நிகழ்ச்சியில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என கூறி வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்க மாட்டார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் தரப்பில் இருக்கும் சில நிர்வாகிகள் அதிருப்தியில் இருக்கின்றனர். இதனையடுத்து ஓபிஎஸ் அணி நிர்வாகிகள் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு தூபம் போட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தென் மாவட்டங்களில் அக்டோபர் மாதம் வந்தாலே பரபரப்புகளுக்கும் விறுவிறுப்புகளுக்கும் பஞ்சம் இருக்காது. தேவர் குருபூஜை மருது சகோதரர்கள் விழா என தென்மாவட்டங்களில் திருவிழா கோலம் பூண்டு விடும்.

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் தேவர் திருமகனார் என அழைக்கப்படும் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் குருபூஜை விழாவானது அக்டோபர் 30ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரளாக கலந்து கொள்வார்கள்.

