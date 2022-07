பாம்பன் புதிய ரயில் பாலம்..கடலுக்குள் பிரம்மாண்ட தூண்கள் அமைக்கும் பணி நிறைவு

Ramanathapuram

ராமேஸ்வரம்: பாம்பனில் புதிய ரயில் பாலத்துக்காக கடலுக்குள் தூண்கள் அமைக்கும் பணிகள் முடிவடைந்து விட்ட நிலையில் மண்டபம் பகுதியில் இருந்து தூண்கள் மீது இரும்பு கர்டர்கள் பொருத்தும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகின்றது.

ரமேஸ்வரம் இந்துக்களின் புண்ணிய பூமி. ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்து இந்த நாட்டிற்கே பெருமை சேர்த்தவர் மக்கள் ஜனாதிபதி ஏபிஜெ. அப்துல்கலாம். ராமேஸ்வரம் கோவிலுக்கு செல்பவர்கள் இப்போது அப்துல்கலாம் நினைவிடத்திற்கும் சென்று வணங்கி வருகின்றனர். அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த ராமேஸ்வரத்திற்கு மற்றுமொரு சிறப்பு பாம்பன் ரயில்பாலம். தமிழகத்துக்கு பெருமை சேர்க்கும் விஷயங்களில் ஒன்று இந்த பாம்பன் ரயில் பாலம்.

ராமேஸ்வரம் - பாம்பன் கடல் பகுதியில் புதிதாக ரயில் பாலம் சுமார் இரண்டரை கிலோ மீட்டர் நீளத்தில் 99 தூண்களுடன் அமைக்கப்பட உள்ளது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 3 மீட்டர் உயரத்திற்கும், கப்பல் செல்லும் போது திறந்து மூட வசதியாக, 63 மீட்டர் நீளத்திற்கு தூக்குபாலம் அமைக்கப்படவுள்ளது.

ஆங்கிலேயர்களால் அமைக்கப்பட்ட அந்த ரயில் பாலம் நூற்றாண்டை கடந்தும் கம்பீரமாக சேவையாற்றி வருகிறது. 105 ஆண்டுகள் பழமையான பாம்பன் ரயில் பாலத்தின் உறுதித்தன்மை குறைந்ததை அடுத்து புதிய ரயில் பாலம் அமைக்க, ரூ. 250 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, கன்னியாகுமரியில் 1.3.2019ஆம் ஆண்டு நடந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி காணொலி மூலம் பாம்பன் ரயில் பாலம் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டினார். 11.8.2019 அன்று பூமி பூஜையுடன் பாலப் பணிகள் தொடங்கின. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இரும்பு தூண்கள் அமைக்கும் பணிகள் துவங்கின. இதற்காக, இரும்பு மிதவைகளில் கிரேன், கலவை எந்திரங்கள், பாறைத் துளைப்பான் கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Indian Railways has finished constructing the pillar in the sea of a vertical bridge that is under construction at Pamban. While the work of erecting piers into the sea for the new railway bridge at Pampan has been completed, the work of fixing steel girders on the piers from Mandapam area Rameswaram in Ramanathapuram district.