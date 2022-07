ரூ.25 லட்சம் கோடி.. பாலைவனத்தில் வீடுகள்! அடையாளம் தெரியாமல் மாறப்போகும் சவூதி - அறிவியலா? ஆபத்தா?

Riyadh

oi-Halley Karthik

ரியாத்: சவுதி அரேபியா எப்போதும் புதுமையான கட்டுமானங்களுக்கு பெயர் பெற்றது. அந்த வகையில் இந்நாட்டின் நகரத்தில் கட்டுமானங்களை உருவாக்கி வரும் 'நியோம்' எனும் நிறுவனம் தற்போது மற்று புதிய முற்றிலும் மாறுபட்ட கட்டுமான திட்டம் ஒன்றை கையில் எடுத்துள்ளது. அதாவது சுமார் 170 கி.மீ தொலைவிற்கு மனிதர்களுக்கான கட்டுமானத்தை உருவாக்கவே இந்நிறுவனம் முயன்று வருகிறது. இது முழுக்க முழுக்க நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் இருக்கும்.

உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று மற்றும் குரங்கு அம்மை தொற்று உள்ளிட்டவைகள் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் இவற்றிற்கு நம்மால் இவற்றை குணப்படுத்த மருந்துகளை கண்டுபிடித்து விட முடியும். ஆனால் மனித இனத்திற்கு உண்மையான அச்சுறுத்தலாக இருப்பது என்பது, காற்று மாசுதான். உலக அளவில் இந்த மாசு காரணமாக சுமார் 90 லட்சம் பேர் உயிரிழக்கிறார்கள்.

இந்தியாவில் குரங்கு அம்மை.. விலகாத டெல்லி மர்மம்! முன்பே இருந்திருக்கலாம் என ஷாக் தந்த விஞ்ஞானிகள்

இதில் இந்தியாதான் முதல் இடம். ஆனால் இது வெறும் காற்று மாசை மட்டும் சார்ந்த செய்தியல்ல. இவ்வாறு வாகனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து உமிழப்படும் மாசு புவியின் வெப்பத்தை அதிகரித்து இயற்கை பேரிடர்களை உருவாக்கவும் வழிவகை செய்கிறது. சமீபத்தில் உலக நாடுகள் போட்டுக்கொண்ட ஒப்பந்தத்தின்படி எதிர்வரும் 2060க்குள் பூமியில் வெளியேற்றப்படும் கார்பன் கழிவுகளின் சதவிகிதத்தை பூஜ்யமாக்க வேண்டும் என ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதற்கான சிறப்பான ஒரு கற்பனை திட்டம் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

The imaginative project envisages creating settlements for human habitation amidst the desert and mountain ranges in Saudi Arabia. This might sound a bit silly to ask. But who knows even this may come in handy in the future. According to the plan, the glass-encased skyscrapers would be built over 100 miles of desert and mountain terrain.