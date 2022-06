போச்சே.. ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ் மோதலால் எங்க பாடு திண்டாட்டம்.. கதறும் அதிமுக தொண்டர்கள்- இன்னும் 2நாள் தான்?

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் நேற்று மாலையோடு முடிவடைந்த நிலையில், அதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் சுயேட்சை வேட்பாளர்களாக மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

DMK ஸ்டாலின், சசிகலா, TTV யை நம்பி அரசியல் செய்கிறார் ஓபிஎஸ் - முன்னாள் அமைச்சர் பரஞ்ஜோதி

ஜூலை 9ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் 34 கட்சி அடிப்படையிலான பதவிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஆனால், அதிமுக இரட்டைத் தலைமை மோதலால் வேட்பாளர்களுக்கு கட்சித் தலைமை கையெழுத்திட்ட படிவம் கிடைக்கவில்லை.

இன்னும் இரண்டு நாட்களில் கட்சி சின்னத்தில் போட்டியிட தலைமை அங்கீகாரம் வழங்கும் படிவத்தை சமர்ப்பிக்கும் கால அவகாசம் நிறைவடைய இருப்பதால் அதிமுக வேட்பாளர்கள் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.

தேதி குறிச்சாச்சு இடமும் பார்த்தாச்சு போலயே?.. அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் எங்கு நடக்கிறது தெரியுமா?

English summary

In local body by-elections, AIADMK executives have filed their nominations as independent candidates. AIADMK candidates are in turmoil as party symbol form is not received.