"8 வழிச்சாலை" அதிமுக ஆட்சியென்றால் தவறு.. திமுக ஆட்சியென்றால் சரியா? எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி!

சேலம்: அதிமுக ஆட்சியில் 8 வழிச்சாலையை கொண்டு வருவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த திமுக, தற்போது 8 வழிச்சாலை வேண்டும் என்கிறார்கள். 8 வழிச்சாலை திட்டத்தை அறிவித்த போது, நிலம் மற்றும் அதில் உள்ள மரங்களுக்கு தனித்தனியாக இழப்பீடு அறிவித்தோம். அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்தால் தவறு, தற்போது கொண்டு வந்தால் சரியா?என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவை மற்றும் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியில் இருந்து விலகிய ஏராளமான நிர்வாகிகள், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் இணைந்தனர். சேலத்தில் நடைபெற்ற இணைப்பு நிகழ்ச்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், 2023ம் ஆண்டு பிறக்க இருக்கிறது. அடுத்த ஆண்டு தொடக்கமே சிறப்பாக இருக்கப் போவதற்கான அறிகுறி போல் அமைந்துள்ளது. 2011 முதல் 2021 வரை அதிமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாடு வேகமாக வளர்ச்சியை அடைந்தது.

ஆனால் 10 ஆண்டுகளில் அதிமுக கொண்டு வந்த திட்டங்களை, திமுக கிடப்பில் போட்டுள்ளன. அதிமுக ஆட்சியில் 8 வழிச்சாலையை திமுகவினர் எதிர்த்தனர். ஆனால் தற்போது வேண்டும் என்கிறார்கள். நிலம் மற்றும் அதில் உள்ள மரங்களுக்கு தனித்தனியாக இழப்பீடு அறிவித்தோம். அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்தால் தவறு, தற்போது கொண்டு வந்தால் சரியா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

DMK opposed bringing 8 lanes during AIADMK rule, now says they want 8 lanes in salem to chennai. Edappadi Palanisamy Questions, AIADMK announced the 8-lane project, we announced separate compensation for the land and the trees on it. He questioned that it was wrong if AIADMK brought it in power, but is it right if it is brought now.