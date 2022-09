44 கூட தேவையில்ல.. “ஆட்டையாம்பட்டிக்கு வந்து பாருங்க” - திரண்ட கூட்டம்.. ‘பலம்’- உற்சாகமான எடப்பாடி!

Salem



சேலம் : எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்த மாவட்டமான சேலத்தின் ஆட்டையாம்பட்டியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்திற்கு கூடிய கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உற்சாகம் கொடுத்துள்ளது.

தங்களுக்கு தொண்டர்கள் ஆதரவு இருக்கிறது எனச் சொல்பவர்கள் எல்லாம் ஆட்டையாம்பட்டிக்கு வந்து பாருங்கள் என மறைமுகமாக ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை வம்புக்கு இழுத்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அதிமுகவில் ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் மோதல் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், கட்சியில் தனது பலத்தை நிரூபிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

அதிமுக சார்பில் அண்ணா பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டங்கள் தமிழகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே திமுக அரசைக் கண்டித்து போராட்டங்கள் நடத்தியுள்ள நிலையில், தற்போது பொதுக்கூட்டங்கள் மூலம் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார் ஈபிஎஸ்.

English summary

Edappadi Palaniswami has been cheered by the public meeting held in Salem district's Attayampatti. “Some say they have support among admk cadres Come and see here” EPS slams OPS.