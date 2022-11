இந்தி திணிப்பு.. அன்று கருணாநிதியுடன் போராட்டம் நடத்திய திமுக நிர்வாகி இன்று தீக்குளித்து தற்கொலை

Salem

oi-Vishnupriya R

சேலம்: இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக சேலம் மாவட்டத்தில் திமுக நிர்வாகி ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

மத்திய அரசு இந்தி மொழியை பல்வேறு வழிகளில் திணித்து வருவதாக தமிழக அரசு குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து தமிழக அரசு பல்வேறு போராட்டங்களையும் கண்டனங்களையும் பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த நிலையில் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே உள்ளது தாழையூர் 18 ஆவது வார்டு திமுக கிளை அலுவலகம். இந்த அலுவலகத்தில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தங்கவேல் (85) கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என தங்கவேல் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

The DMK Activist Thangavel (85), committed suicide in Salem district against the imposition of Hindi. The Tamil Nadu government has accused the central government of imposing Hindi language in various ways. The Tamil Nadu government has registered various protests and protests against the imposition of Hindi.