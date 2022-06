சூரசம்ஹாரம் ஸ்டார்ட்..கையில் வேலுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி போஸ்டர்.. ஒட்டப்பட்ட வேகத்தில் கிழிப்பு

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: அதிமுகவின் இரட்டைக்குழல் துப்பாக்கிகள் என்று வர்ணிக்கப்பட்ட ஓ.பன்னீர் செல்வமும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் இன்றைக்கு ஒற்றைத்தலைமை விவகாரத்தால் பிளவு பட்டு நிற்கின்றனர். அதிமுக தொண்டர்களோ மாறி மாறி போஸ்டர்களை ஒட்டி அனலை அதிகரித்து வருகின்றனர். அப்படி ஒட்டப்பட்ட ஒரு போஸ்டர் ஒன்று உடனே கிழிக்கப்பட்டுள்ளது.

சேலம் மாநகரில் EPS-க்கு ஆதரவாக ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர் - வீடியோ

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை என்பது தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகிய இருவரும் தலைமை பதவியை கைப்பற்ற போவது யார்? என்ற போட்டியில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தமிழகம் முழுவதும் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் போஸ்டர் யுத்தம் நடத்தி வருகின்றனர்.

சேலத்தில் புதுவிதமான போஸ்டர் ஒன்றை ஒட்டியுள்ளனர். பல்வேறு பகுதிகளில் அவரது ஆதரவாளர்களால் அச்சிடப்பட்டு ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈனபிறவி..அதிமுக உங்க அப்பன் வீட்டு சொத்தா? முட்டிபோட்டு முதல்வரான எடப்பாடி! போஸ்டரால் பரபர பரமக்குடி

O. Panneer Selvam and Edappadi Palanichamy, described as the AIADMK's double-barreled guns, are today divided by the single - headed affair. AIADMK volunteers are alternately increasing the heat by pasting posters. A poster pasted like that was immediately torn down.