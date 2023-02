“ஜாதி..” சேலம் கோயிலில் அத்துமீறிய திமுக நிர்வாகி.. தானாகமுன்வந்து விசாரணை தொடங்கிய எஸ்.சி. ஆணையம்

சேலத்தில் கோவிலுக்கு சென்ற தலித் இளைஞரை திமுக நிர்வாகி மிரட்டிய வழக்கை பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தேசிய ஆணையம் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கிறது.

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமான கோவிலுக்குள் நுழைந்த தலித் இளைஞரை அபாசமான வார்த்தைகளால் திட்டி மிரட்டல் விடுத்த திமுக ஒன்றிய செயலாளர் மாணிக்கம் கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு உள்ள நிலையில் இந்த வழக்கை பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தேசிய ஆணையம் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கிறது.

சேலம் மாவட்டம் திருமலைகிரியில் அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமாக ள்ள மாரியம்மன் கோவில் அமைந்து இருக்கிறது. இங்கு பட்டியல் சமூகத்தினரை கோயிலுக்குள் அனுமதிக்காமல் பல ஆண்டுகளாக அப்பகுதியில் உள்ள உயர் சாதியினர் தடை விதித்து உள்ளனர்.

அந்த தடையை மீறி பிரவீன் குமார் என்ற பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர் அங்கு நுழைந்ததற்காக தி.மு.கவை சேர்ந்த டி.மாணிக்கம் என்ற ஒன்றிய செயலாளர் அவரை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி நெஞ்சை பிடித்து தள்ளி அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.

தலைக்கேறிய ஜாதி வெறி.. “கோயிலுக்கு வந்தால் கொல்வேன்”.. தலித் இளைஞரை தாக்கிய திமுக நிர்வாகி கைது

English summary

The National Commission for Scheduled Communities has taken up the case of threatening a Dalit youth who went to a temple in Salem by a DMK official and sent a notice to the Tamil Nadu government.