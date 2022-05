பாமக நிச்சயம் ஆட்சிக்கு வரும்.! ’பாட்டாளி மாடல்’ அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ரகசியத்தை சொன்ன அன்புமணி!

Salem

சேலம் : 5 ஆண்டுகள் முழுமையாக ஆட்சி செய்தால் மட்டும் போதும் தமிழகம் முன்னேற்றம் அடைந்து விடும் எனவும், திராவிட மாடல் என திமுக சொல்கிறது நான் சொல்வது பாட்டாளி மாடல் என பாமக இளைஞரணி தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

சேலம மாவட்டம் ஓமலூரில் பாமக சார்பில் நிர்வாகிகள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இளைஞர் அணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அன்புமணி, "கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் வீரத்தோடும் விவேகத்தோடும் கூடியிருக்கிறீர்கள். வன்னியர் சங்க காலத்தில் சேலம் மாவட்டத்தில் கிராமம் கிராமமாக சென்று டாக்டர் ராமதாஸ் எழுச்சியை ஏற்படுத்தினார்.

