குடி போதையில் தாறுமாறாக வந்த கார் மோதி தூக்கி வீசப்பட்ட பைக்... இளைஞர்கள் படுகாயம் - 4 பேர் கைது

சேலம்: சேலம் கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தாறுமாறாக ஓடிய கார் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்திய காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகியுள்ளது. விபத்தை ஏற்படுத்திய கார் ஓட்டுநர் உட்பட 4 பேர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். குடிபோதையில் காரை ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்தியது காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

Salem to Coimbatore Highways-ல் Car மோதி தூக்கிவீசபட்ட Bike | Oneindia Tamil

சேலம் - கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காளிகவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் தாறுமாறாக ஓடிய கருப்பு நிற கார் ஒன்று இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விட்டு நிற்காமல் சென்ற காட்சி வாட்ஸ்அப், பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின. இந்த காட்சிகள் பார்ப்பவர்களை பதைபதைப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Footage of a car crashing into a two-wheeler on the Salem-Coimbatore National Highway has gone viral on social media. Four people, including the driver of the car that caused the accident, have been arrested.