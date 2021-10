ஜெயலலிதா கார் டிரைவர் மரண வழக்கு.. தீவிரமாகும் விசாரணை.. சிக்க போகும் முக்கிய புள்ளிகள்?

Salem

சேலம்: தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கோடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை வழக்கை மீண்டும் கையில் எடுத்து தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறது. 2017-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் எஸ்டேட்டின் காவலாளியாக இருந்த ஓம் பகதூர் கூலிப்படையால் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

கிருஷ்ணா பகதூர் என்ற மற்றொரு காவலாளியின் கை, கால்களை கட்டிப் போட்டு முக்கிய ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை மர்ம கும்பல் கொள்ளையடித்து சென்றனர். இதனை தொடர்ந்து ஜெயலலிதாவின் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்த கனகராஜ் ஒரு விபத்தில் உயிரிழந்தார்.

